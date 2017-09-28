Мексика в сентябре снизила добычу нефти из-за ураганов и землетрясений

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости. Мексиканский Pemex в сентябре снизил объемы добычи нефти и производства нефтепродуктов из-за землетрясений и ураганов, сообщила компания.

Между тем, отмечается, что природные катаклизмы не нанесли существенного ущерба объектам компании. Pemex по-прежнему рассчитывает на средний уровень добычи в этом году в 1,944 миллиона баррелей в день, компенсируя сентябрьское снижение сильными показателями за август.

После землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 7 сентября, Pemex остановил работы на заводе в Салина Крус по соображениям безопасности, а толчки в штате Оахака 23 сентября затруднили работы по восстановлению нормального функционирования предприятия. Компания намерена возобновить операции в конце сентября и выйти на полную мощность к третьей неделе октября.

Кроме того, пострадала добыча компании и от прошедших в сентябре ураганов.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике 19 сентября. Мощные подземные толчки на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух повторных ударах подземной стихии магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, погибли 337 человек. Еще одно сильное землетрясение произошло 7 сентября, тогда погибли около 70 человек.

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