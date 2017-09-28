МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Цены на нефть торгуются разнонаправленно в среду вечером, американская марка WTI растет в цене на данных о снижении запасов нефти за неделю в стране, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 23.15 мск, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1% — до 57,34 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,29% — до 52,03 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 471 миллиона баррелей, сообщило в среду минэнерго страны. Запасы снизились после того, как американские НПЗ возвратились к работе после ураганов "Харви" и "Ирма".

При этом Brent продолжила снижение после роста до рекордных 58 долларов за баррель в понедельник. Тогда она пробила рекордную плану на заявлении ОПЕК о выполнении венской сделки по сокращению добычи странами-участницами картеля и партнерами на 116% в августе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.