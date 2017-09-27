Матвиенко поддержала выделение средств ОЭЗ "Узловая" в Тульской области

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала выделение финансирования из федерального бюджета на развитие инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области, о чем попросил губернатор Алексей Дюмин.

Губернатор Дюмин в среду в ходе "Часа субъекта" в Совете Федерации попросил выделить федеральное финансирование на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Узловая", которая была создана в 2016 году. "Сейчас она финансируется исключительно из регионального бюджета", — подчеркнул Дюмин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту просьбу. "Очень важно развитие современных инструментов, особенно особых экономических зон, которому руководство области уделяет особое внимание, и я согласна с предложением Алексея Геннадьевич (Дюмина — ред.), что министерство экономического развития, федеральные власти должны также участвовать, в том числе в выделении средств для развития инфраструктуры особых экономических зон, и прошу это отразить в постановлении правительства", — сказала Матвиенко.

Она отметила, что так было всегда, и лишь в последнее время федеральный центр стал уходить от решения этой проблемы. "Это неправильно. Много средств вкладывает регион, но без федеральной поддержки эффективность этих зон не будет столь высока", — подчеркнула спикер СФ.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Узловая" создана в 40 километрах от Тулы на площади 471 гектар.

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