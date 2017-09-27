Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" достигает 7 миллиардов рублей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Росавиации Александр Нерадько оценил общую кредиторскую задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа", прекратившей чартерные рейсы, в семь миллиардов рублей.

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По его словам, у компании есть шесть банков-заемщиков, ведущий из которых — "Зенит".

Продать компанию "за рубль"

Нерадько также рассказал, что владелец авиакомпании перестал выходить на связь и, вероятно, находится не в России.

Он рассказал, что Рашиду Мурсекаеву, владеющему компанией, была отправлена телеграмма с приглашением на специальное совещание, на котором планировалось обсудить финансовые обязательства бизнессмена. Ранее тот пообещал оплатить из собственных средств текущие расходы для поддержания операционной деятельности "ВИМ-Авиа" в размере 50 миллионов рублей. Однако владелец перевозчика прекратил отвечать на звонки и на совещание не явился.

По словам Нерадько, на совещании в Росавиации 25 сентября собственник и кредитор компании "заявил примерно так, что ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться". Исходя из этого, глава Росавиации сделал вывод, что Мурсекаев мог покинуть страну. Он добавил, что ситуацией займутся правоохранители.

"Я думаю, что правоохранительные органы могут установить, где находится собственник авиакомпании… В официальном порядке мы проинформировали об этой ситуации правоохранительные органы, что не можем разыскать собственника предприятия", — сказал Нерадько.

В самой авиакомпании комментировать информацию о его местонахождении отказались.

Урок на будущее

Мониторинг работы компании, проводившийся постоянно, не помог предотвратить проблем в "ВИМ-Авиа". Результаты последней проверки, прошедшей в 2016 году, свидетельствовали о благополучии компании. Поэтому у Росавиации не было никаких оснований ограничивать деятельность перевозчика.

"Авиакомпания относилась к первой, наилучшей группе по своему финансово-экономическому состоянию. Всего четыре группы. Наилучшая — первая, четвертая — наихудшая. Отчетность компании свидетельствовала о полном финансовом благополучии", — сказал Нерадько.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, глава Росавиации предложил создать резервный фонд, в который будут поступать средства с каждого билета.

"Ситуация с банкротством авиакомпании происходит не первый раз. Очевидно, что действующий механизм финансового мониторинга авиакомпаний неэффективен и должны быть введены другие меры по защите интересов пассажиров", — сказал глава Росавиации, выступая в Госдуме.

Решить проблему, по его словам, можно отчисляя с каждого билета хотя бы по десять рублей. Это позволит создать специальный фонд на случай банкротства компаний. Он добавил, что Росавиация неоднократно выдвигала подобные инициативы, но авиакомпании их не поддерживали.

"Они считают, что это будет необоснованным отвлечением оборотных средств на систему страхования. Но жизнь наша подсказывает, что этот механизм нужен", — подчеркнул глава Росавиации.

Проблемы у "ВИМ-Авиа"

Задержки рейсов авиакомпании начались в начале лета. Впоследствии в ситуацию были вынуждены вмешаться Минтранс и Росавиация.

Если сначала "ВИМ-Авиа" говорила, что проблемы вызваны нехваткой самолетов и персонала, то потом признала, что испытывает финансовые сложности.

В понедельник компания заявила, что прекращает осуществлять чартерные рейсы. "Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах", — говорится в сообщении перевозчика.

Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" уже начали выполнять такие авиакомпании, как "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер" и "Якутия".

Росавиация рассматривает разные варианты разрешения кризиса, включая антикризисное управление и отстранений существующего руководства.

Проверку перевозчика начала прокуратура, а СК возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".