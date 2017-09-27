"Система" оспорит решение суда о запрете на получение дивидендов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. АФК "Система" обжалует решение суда, оставившего в силе наложенный приставами запрет на получение корпорацией дивидендов по арестованным в рамках спора с "Роснефтью" акциям, заявил РИА Новости представитель АФК Сергей Копытов.

"Мы будем оспаривать данное решение", — сказал он.

Арбитражный суд Москвы в среду признал законными решения судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение АФК "Система" и ее дочерним АО "Система-Инвест" дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей.

Суд отклонил заявление АФК и ее "дочки", требовавших признать недействительными постановления от 26 июня и 24 июля 2017 года, вынесенные заместителем начальника отдела — старшим судебным приставом МОСП по ОИП Светланой Пылаевой и судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП по Москве Ольгой Сталь.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", "Башнефти" и республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и ее "дочки" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы.

В рамках этого спора башкирский арбитраж в июне по ходатайству истца наложил арест на принадлежащие "Системе" и "Системе-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК, запретив распоряжение ими. Балансовая стоимость активов, как указано в определении суда, составляет 185 миллиардов рублей. Согласно постановлению судебных приставов, ограничено также право АФК "Система" и "Системы-Инвест" на получение дохода по арестованным акциям. Из-за этого запрета АФК недополучила от своего основного актива — МТС — 9,9 миллиарда рублей в виде дивидендов.