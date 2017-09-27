"Система" оспорит решение суда о запрете на получение дивидендов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. АФК "Система" обжалует решение суда, оставившего в силе наложенный приставами запрет на получение корпорацией дивидендов по арестованным в рамках спора с "Роснефтью" акциям, заявил РИА Новости представитель АФК Сергей Копытов.
"Мы будем оспаривать данное решение", — сказал он.
Арбитражный суд Москвы в среду признал законными решения судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение АФК "Система" и ее дочерним АО "Система-Инвест" дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти", "Башнефти" и республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и ее "дочки" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей, а не 170,6 миллиарда рублей, как требовали истцы.