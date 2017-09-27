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Экономика

Рязань намерена сотрудничать с Израилем в сельском хозяйстве и в сфере IT

19:1727.09.2017
(обновлено: 19:19 27.09.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРязань. Архивное фотоРязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РЯЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости. Рязанская область планирует сотрудничать с Израилем в сельском хозяйстве, фармацевтике и IT-технологиях, сообщает в среду правительство региона.

Подписание договора. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu
Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Росагролизинг"

Заседание смешанной российско-израильской комиссии состоялось 27 сентября в Москве. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в экономической и социальной сферах обсуждали сопредседатели комиссии — заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин, руководители ряда министерств обеих сторон, представители бизнес-сообщества. В заседании принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, который представил краткий обзор торгово-экономического и инвестиционного потенциала региона. Он подчеркнул, что Рязанская область обладает развитым промышленным сектором и сельским хозяйством.

"Это подтверждается структурой валового регионального продукта, в которой на долю промышленного производства приходится более 34%, сельского хозяйства – 10%, что значительно выше среднероссийских показателей", – сказал губернатор.

В числе привлекательных для инвесторов факторов он назвал выгодное географическое положение региона, наличие базовых условий для дальнейшего развития логистической инфраструктуры, возможности для размещения энергоемких производств.

Подписание договора. Архивное фото
© Fotolia / lichtmeister
Воронежская и Рязанская области подписали соглашение о сотрудничестве
"В регионе хорошо развито производство электронного и оптического оборудования, продуктов нефтепереработки, строительных материалов, изделий фармацевтической и легкой промышленности. У нас активно развивается сфера информационных технологий. В области также сильный агропромышленный комплекс, который уверенно наращивает объемы производства", – отметил Любимов.

От свеклы до IT

Любимов отметил, что основными отраслями сельского хозяйства Рязанской области являются мясное и молочное животноводство: сегодня регион занимает четвертое место по объему производства молока и седьмое – по производству говядины в ЦФО. Перспективными также являются свиноводство, птицеводство, производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур и кормопроизводство.

По словам губернатора, большой потенциал для развития имеет фармацевтическая отрасль — наличие в регионе комплекса "ФОРТ", реализация проектов по производству препаратов крови и готовых лекарственных форм, тесное взаимодействие этих предприятий с ведущими вузами, развитая клиническая база создают предпосылки для создания медицинского кластера.

Города России. Рязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Рязанская и Калужская области подписали соглашение о сотрудничестве
Глава региона также сообщил, что в области ведется активная работа по внедрению цифровой экономики, создаются учебные центры IT. "У нас для этого есть все возможности. Не случайно российская транснациональная компания "Яндекс" свой первый крупный дата-центр построила именно в Рязанской области", – отметил Любимов.

Губернатор рассказал участникам совещания о развитии в регионе таких отраслей, как стройиндустрия, легкая промышленность, производство металлических изделий и стекла.

"Все отрасли экономики, о которых я говорил, определены как приоритетные в стратегии развития нашего региона. В соответствии с региональным законодательством, инвесторам, реализующим проекты по этим направлениям, предоставляются максимально возможные льготы и преференции. У нас работает система целевой подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и конкретных инвесторов. Мы открыты для диалога с нашими зарубежными и российскими партнерами, готовы участвовать в детальной проработке каждого проекта с целью выбора оптимального варианта размещения производства", – сказал глава Рязанской области.

Как сообщает правительство региона, по итогам заседания комиссии был подписан протокол, который определяет основные задачи сотрудничества по различным направлениям деятельности на следующий год.

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