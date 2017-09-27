Рязань намерена сотрудничать с Израилем в сельском хозяйстве и в сфере IT

РЯЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости. Рязанская область планирует сотрудничать с Израилем в сельском хозяйстве, фармацевтике и IT-технологиях, сообщает в среду правительство региона.

Заседание смешанной российско-израильской комиссии состоялось 27 сентября в Москве. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в экономической и социальной сферах обсуждали сопредседатели комиссии — заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин, руководители ряда министерств обеих сторон, представители бизнес-сообщества. В заседании принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, который представил краткий обзор торгово-экономического и инвестиционного потенциала региона. Он подчеркнул, что Рязанская область обладает развитым промышленным сектором и сельским хозяйством.

"Это подтверждается структурой валового регионального продукта, в которой на долю промышленного производства приходится более 34%, сельского хозяйства – 10%, что значительно выше среднероссийских показателей", – сказал губернатор.

В числе привлекательных для инвесторов факторов он назвал выгодное географическое положение региона, наличие базовых условий для дальнейшего развития логистической инфраструктуры, возможности для размещения энергоемких производств.

От свеклы до IT

"В регионе хорошо развито производство электронного и оптического оборудования, продуктов нефтепереработки, строительных материалов, изделий фармацевтической и легкой промышленности. У нас активно развивается сфера информационных технологий. В области также сильный агропромышленный комплекс, который уверенно наращивает объемы производства", – отметил Любимов.

Любимов отметил, что основными отраслями сельского хозяйства Рязанской области являются мясное и молочное животноводство: сегодня регион занимает четвертое место по объему производства молока и седьмое – по производству говядины в ЦФО. Перспективными также являются свиноводство, птицеводство, производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур и кормопроизводство.

По словам губернатора, большой потенциал для развития имеет фармацевтическая отрасль — наличие в регионе комплекса "ФОРТ", реализация проектов по производству препаратов крови и готовых лекарственных форм, тесное взаимодействие этих предприятий с ведущими вузами, развитая клиническая база создают предпосылки для создания медицинского кластера.

Глава региона также сообщил, что в области ведется активная работа по внедрению цифровой экономики, создаются учебные центры IT. "У нас для этого есть все возможности. Не случайно российская транснациональная компания "Яндекс" свой первый крупный дата-центр построила именно в Рязанской области", – отметил Любимов.

Губернатор рассказал участникам совещания о развитии в регионе таких отраслей, как стройиндустрия, легкая промышленность, производство металлических изделий и стекла.

"Все отрасли экономики, о которых я говорил, определены как приоритетные в стратегии развития нашего региона. В соответствии с региональным законодательством, инвесторам, реализующим проекты по этим направлениям, предоставляются максимально возможные льготы и преференции. У нас работает система целевой подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда и конкретных инвесторов. Мы открыты для диалога с нашими зарубежными и российскими партнерами, готовы участвовать в детальной проработке каждого проекта с целью выбора оптимального варианта размещения производства", – сказал глава Рязанской области.

Как сообщает правительство региона, по итогам заседания комиссии был подписан протокол, который определяет основные задачи сотрудничества по различным направлениям деятельности на следующий год.

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