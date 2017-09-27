Тамбовская и Тульская области договорились о сотрудничестве

ТАМБОВ, 27 сен — РИА Новости. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписали глава Тамбовской области Александр Никитин и первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Соглашение подписано в день празднования 80-летия Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Мы начинаем новую страницу в истории взаимоотношений с Тульской областью, и этот документ станет новой точкой отсчета", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В пресс-службе уточнили, что стороны рассчитывают на развитие сотрудничества в области экономики, промышленного производства, жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, природоохранной деятельности, культуры, сохранения объектов культурного наследия, искусства, архивного дела, спорта, туризма, молодежной политики.

"Тамбовская область нам не чужая, нас связывают давние и теплые взаимоотношения", — сказал Андрианов.

По его словам, по итогам прошлого года товарооборот между регионами увеличился на 30% и насчитывает более миллиарда рублей. Его основной объем составляют продукция производителей сельскохозяйственных товаров и минеральные удобрения.

В пресс-службе добавили, что глава Тамбовской области пригласил туляков на знаменитую Покровскую ярмарку, история которой берет начало в ХVIII веке, и пообещал, что официальная делегация Тамбовской области посетит Тулу.

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