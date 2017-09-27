Липецкие аграрии собрали 1,5 млн тонн сахарной свеклы

ЛИПЕЦК, 27 сен — РИА Новости. С начала уборочного сезона липецкие аграрии собрали полтора миллиона тонн сахарной свеклы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Липецкой области.
"Урожайность сахарной свеклы в среднем по региону составляет почти 385 центнеров с гектара. Наибольший вклад в валовой сбор культуры внесли земледельцы Добринского района — свыше 346 тысяч тонн сахарной свеклы", — отметил представитель пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что глава региона Олег Королев поздравил аграриев с хорошим результатом.
"Полтора миллиона тонн сахарной свеклы собрали наши селяне. Так держать. Ожидаем более пяти миллионов тонн. Аграрии — гордость региона", — написал на своей странице в Твиттере Олег Королев.