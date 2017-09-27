Владелец "ВИМ-Авиа" просил Росавиацию помочь в переговорах с кредиторами

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая в настоящее время прекратила чартерные рейсы, на прошлой неделе сам обратился в Росавиацию за помощью в переговорах с кредиторами, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

"Собственник авиакомпании неоднократно вызывался в Росавиацию и заверял нас в том, что финансово-экономическое состояние авиакомпании стабильно, прекращение операционной деятельности не прогнозируется. Однако на прошлой неделе собственник авиакомпании обратился в Росавиацию с просьбой оказать содействие в переговорах с кредиторами о выделении дополнительных заемных средств для поддержания операционной деятельности", — сообщил Нерадько в среду, выступая в Госдуме.

По его словам, Росавиация пыталась оказать такую поддержку, но 25 сентября на совещании в ведомстве с кредиторами собственник "ВИМ-Авиа" заявил о прекращении операционной деятельности и невозможности осуществлять перевозки пассажиров в РФ и за рубежом из-за имеющихся задолженностей поставщикам услуг по всем видам своей деятельности.