В "Газпроме" не видят проблем с финансированием "Северного потока-2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. "Газпром" не видит проблем с финансированием проекта "Северный поток-2", заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков.
Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
Однако глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в середине сентября заявил, что ожидает изменения схемы финансирования "Северного потока-2" из-за новых санкций США. По его словам, организовать проектное финансирование на все планировавшиеся 70% стоимости трубопровода, видимо, не удастся, однако участники проекта будут искать средства в российских и азиатских банках, либо вложат в него больше своих средств.