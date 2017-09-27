В "Газпроме" не видят проблем с финансированием "Северного потока-2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. "Газпром" не видит проблем с финансированием проекта "Северный поток-2", заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

"Газпром", компания, которая в финансовом положении очень устойчивая, и кроме того, помимо Европы есть ещё и Азиатско-Тихоокеанский регион, где можно занять определенные деньги. Ну и сам "Газпром" имеет приличную прибыль, и, я думаю, что вопрос с финансированием "Северного потока-2" — не проблема", — сказал Зубков.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Партнеры уже вложили по 30% от оговоренных сумм – европейские компании выделили по 285 миллионов евро долгосрочного финансирования, совет директоров "Газпрома" одобрил выделение в капитал Nord Stream 2 AG 1,425 миллиарда евро. Оставшиеся 70% стоимости газопровода, или 6,65 миллиарда евро, предполагалось покрыть за счет привлечения проектного финансирования.

Однако глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в середине сентября заявил, что ожидает изменения схемы финансирования "Северного потока-2" из-за новых санкций США. По его словам, организовать проектное финансирование на все планировавшиеся 70% стоимости трубопровода, видимо, не удастся, однако участники проекта будут искать средства в российских и азиатских банках, либо вложат в него больше своих средств.