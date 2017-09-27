В "Газпроме" ожидают, что ЕК не будет препятствовать "Северному потоку-2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. "Газпром" ожидает, что в ЕС возобладает здравый смысл и Еврокомиссия не будет препятствовать реализации проекта "Северный поток-2", сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Большая часть проблемы в том, чтобы Еврокомиссия, Евросоюз перестали ставить какие-то дополнительные условия для того, чтобы препятствовать этому проекту, который крайне необходим самой Европе. Думаю, что и здесь здравый смысл возобладает и думаю, что ситуация с "Северным потоком" должна разрешиться. Работы ведутся, думаю, что и финансирование будет обеспечено", — сообщил Зубков.