Эксперт: рост РФ в рейтинге ВЭФ связан с тем, что страна вышла из кризиса

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия за год поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособных экономик мира, заняв 38-е место из 137 стран, говорится в "Отчете по глобальной конкурентоспособности 2017-2018" Всемирного экономического форума (ВЭФ). В общей сложности с 2012 года РФ продвинулась в данном рейтинге на 29 пунктов.

Согласно докладу ВЭФ, рост конкурентоспособности России стал результатом структурных реформ в макроэкономической политике, повышения инновационного потенциала компаний, а также улучшения институциональных факторов, включая восприятие коррупции и эффективность корпоративного управления.

"Ключевыми проблемами для развития бизнеса в России, согласно докладу, стали такие факторы, как коррупция и недоступность финансирования", — считают авторы исследования.

Основной причиной, по которой Россия смогла подняться в рейтинге, стало то, что стране удалось выйти из кризиса, полагает главный экономист Ситибанка по России и СНГ Иван Чакаров.

"Ожидания относительно макроэкономической стабилизации находились на очень низком уровне, и Россия значительно превзошла их. И если сравнивать с другими странами, например странами БРИКС, то только Китай опережает Россию. При этом в рейтинге мы выглядим намного лучше, чем Бразилия, Индия и ЮАР", — сказал он.

При этом, по мнению эксперта, продвижение в рейтинге конкурентоспособности вряд ли принесет стране какие-то заметные практические результаты.

"Россия нравится так называемым портфельным инвесторам, которые инвестируют в государственные бумаги, покупают рубль, но это не вложения в индустрию, это финансовая сфера, а не реальная. Статистика показывает, что Россия движется в правильную сторону, но я сомневаюсь, что это приведет к большим инвестициям в реальный сектор экономики", — отметил Чакаров.

Отчет ВЭФ — это ежегодно проводимый анализ факторов, влияющих на производительность и процветание стран. Согласно индексу глобальной конкурентоспособности, Швейцария остается наиболее конкурентоспособной экономикой в мире, за ней с небольшим отрывом следуют США и Сингапур.

Следом за ними идут Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия. Китай по-прежнему остается самой конкурентоспособной экономикой среди развивающихся рынков БРИКС, поднявшись на одну позицию до 27-го места.