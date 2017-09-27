Путин надеется на сохранение инфраструктуры после уничтожения химоружия

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что вся инфраструктура, созданная для уничтожения химического оружия в России, не будет похоронена в регионах, а будет использована.

Ранее в ходе телемоста президент дал команду уничтожить последний килограмм из имевшихся у России запасов химоружия на объекте Кизнер в Удмуртии.

В ходе своего доклада по итогам телемоста глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что на объекте Кизнер будет создано производство порохов и взрывчатых веществ. При этом все семь объектов, где происходило уничтожение химоружия, будут переданы в концессию, есть уже и заинтересанты.

"Хочу выразить надежду, что план, изложенный министром промышленности Российской Федерации, будет реализован, будет осуществлен. Вся созданная инфраструктура, все средства, вложенные в благородное дело ликвидации химического оружия, не будут на это похоронены здесь на этих предприятиях, а наоборот будут использованы в будущем для позитивной работы и нацелены на созидание и развитие", — сообщил Путин.

"Есть там и предприятия, связанные с оборонным комплексом", — уточнил Путин, отметив, что пороха используются не только в оборонном, но и гражданских отраслях.

"Все это должно пойти на пользу развития соответствующих регионов. И созданные рабочие места, надеюсь, не пострадают. Мы сделали все, чтобы сохранить их. Спасибо вам большое, всего доброго", — подытожил президент России.