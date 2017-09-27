"ВИМ-Авиа" за два дня выплатила 60 миллионов рублей долгов по зарплатам

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" за два дня выплатила сотрудникам 60 миллионов рублей за июль и теперь компания не имеет задолженности по зарплате свыше двух месяцев, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Роструд ранее в среду сообщил, что проводит проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за информации о наличии долгов по заработной плате.

"26 и 27 сентября 2017 года руководство "ВИМ-Авиа" обеспечило выплату 60 миллионов рублей в счет погашения заработной платы сотрудникам за июль 2017 года", — заявил собеседник агентства, добавив, что в сумме с ранее проведенными платежами полутора тысячам сотрудников компании выплачено больше 65% от фонда оплаты труда за июль 2017 года.

В текущей ситуации, по распоряжению директора "ВИМ-Авиа", руководство компании получит зарплату в последний момент — только после осуществления всех выплат своим подчиненным.

"В компании нет долгов по заработной плате свыше двух месяцев", — отметил представитель перевозчика.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".