Японский бизнес заинтересован в инвестпроектах на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 27 сен — РИА Новости. Перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства обсудили власти Смоленской области и представители японского бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, губернатор Смоленской области Алексей Островский провел в среду рабочую встречу с руководителями крупных японских компаний — генеральным директором HOKKAIDO CORPORATION Юкио Тэмма и представителем JFE Engineering Corporation Кимбара Масаки.

"Смоленская область обладает большим инвестиционным потенциалом, в первую очередь, для локализации экспортоориентированного производства, как промышленного, так и аграрного. Наше сотрудничество можно построить по нескольким профилям. Первое, когда японский бизнес приходит, локализовывается и сам производит продукцию. Второе возможное направление взаимодействия — когда ваши технологии позволяют местному бизнесу улучшать свои производственные показатели", — сказал глава Островский, обращаясь к японским гостям.

В свою очередь, Юкио Тэмма рассказал, что компания HOKKAIDO CORPORATION имеет опыт работы в России на Дальнем Востоке, в настоящее время идет процесс изучения возможности реализации бизнес-проектов в западных регионах РФ.

"В частности, стороны обсудили перспективы развития тепличного хозяйства по выращиванию овощей и клубники. Кроме того, у инвесторов возник интерес к возделыванию льна-кудряша и дальнейшему строительству завода для производства льняного масла. Также обсуждалось перспективное направление сотрудничества, связанное с применением технологий по повышению плодородия почв, а также локализацией производства сельхозтехники", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что представители японского бизнеса рассказали о перспективном проекте в сфере животноводства.

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