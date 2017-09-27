Смоленская облдума приняла законопроект о льготах для резидентов ТОСЭР

СМОЛЕНСК, 27 сен — РИА Новости. Принятый областной закон "О налоговых льготах, предоставляемых резидентам территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Смоленской области", простимулирует инвестиционную активность и сформирует максимально благоприятные условия для ведения бизнеса на территории первой в ЦФО территории опережающего социально-экономического развития, сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Депутаты Смоленской областной думы на очередном заседании единогласно проголосовали за принятие закона, который был внесен по инициативе главы региона.

"Убежден, что принятый областной закон простимулирует инвестиционную активность и сформирует максимально благоприятные условия для ведения бизнеса на территории опережающего социально-экономического развития, первой в Центральном федеральном округе. Кроме того, предоставление ее резидентам государственной поддержки в форме налоговых льгот позволит снизить зависимость местной экономики от градообразующего предприятия ПАО "Дорогобуж". Всё это создаст дополнительные условия для повышения качества и уровня жизни дорогобужан. Известно, что готовность реализовывать свои бизнес-проекты уже подтвердили ряд потенциальных инвесторов", — сказал Островский.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, закон устанавливает полное освобождение от уплаты налога на недвижимое и движимое имущество организаций. Помимо этого, вводится пониженная ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, — в размере 0% в течение первых пяти лет и 10% — последующих пяти лет. Эта льгота распространяется только на организации, осуществляющие деятельность в пределах ТОСЭР "Дорогобуж".

Представитель пресс-службы также отметил, что создание территории опережающего социально-экономического развития будет способствовать диверсификации экономики моногорода Дорогобужа и позволит привлечь в регион не менее 10 миллиардов рублей инвестиций. "Также деятельность резидентов придаст импульс развитию сопутствующих производств, позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет. Кроме того, предоставление льгот станет весомым аргументом при принятии потенциальными инвесторами решения о размещении производства на данной территории", — сказал собеседник агентства.

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