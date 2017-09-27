У Европы нет повода пугать детей "Газпромом" или "Роснефтью", заявил Новак

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Сказки о том, что в Европе детей можно пугать "Газпромом" и "Роснефтью", могут придумывать лишь те, кто боятся конкуренции, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью австрийской газете Die Presse.

Корреспондент в интервью напомнил, что около десяти лет назад российская газета "Ведомости", глядя на газовые конфликты, писала, что в Европе "Газпромом" уже можно пугать детей.

"Сейчас на авансцену все больше выходит государственная нефтяная компания "Роснефть", тем более что на место в ее совете директоров претендует Герхард Шредер (экс-канцлер ФРГ — ред.). Не будут ли в Европе скоро пугать детей "Роснефтью"?" — спросил журналист.

"Если у кого-то есть какие-то страхи, они могут выглядеть по-разному и проявляться в разных ситуациях. "Газпром" и "Роснефть" — компании, акции которых торгуются на бирже и в число акционеров которых входят иностранцы. И если уж мы заговорили о страхах, то давайте упомянем также и другие иностранные концерны. "Газпром" и "Роснефть" конкурентоспособны, имеют низкую себестоимость добычи, эффективны. А придумывать сказки о "детских страхах" могут лишь те, кто боятся конкуренции", — ответил министр.