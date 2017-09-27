Валерий Бобрышов: импортозамещение в электротехнике — приоритет КЭАЗ

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) — один из немногих производителей низковольтного оборудования в России, который имеет на территории страны производство полного цикла от проектирования до выпуска готового продукта, продолжает следовать государственной стратегии импортозамещения.

В своем выступлении на Первом национальном форуме "Импортозамещение — 2017", прошедшем в сентябре, управляющий КЭАЗ Валерий Бобрышов рассказал о конкурентной борьбе отечественного производителя с иностранными компаниями и предложил меры, направленные на ускорение импортозамещения в электротехнической отрасли. Предложения КЭАЗ по использованию ряда мер нефинансовой поддержки отечественных производителей нашло отклик у участников форума. Ведь представители машиностроительной промышленности России сталкиваются со схожими проблемами.

Одним из приоритетов развития КЭАЗ сегодня является разработка новых аппаратов и локализация производства профильного оборудования на территории страны согласно постановлению №719 правительства РФ. Также завод вплотную задействован в процессе полного замещения отечественными аналогами зарубежной электротехнической продукции, которая пока еще поставляется иностранными компаниями.

КЭАЗ активно расширяет производственные мощности. Сегодня завод является якорным резидентом индустриального парка "Союз", расположенного на территории Курской области. В планах компании — не только создавать новое производство, но и увеличивать количество рабочих мест, способствуя развитию ИП "Союз" как одного из крупных промышленных центров области. Наряду с Курским электроаппаратным заводом, на территории парка уже начали работу более десятка других резидентов.

В начале сентября КЭАЗ запустил новую линию производства на территории парка "Союз". С конвейера новой линии сходят вакуумные выключатели OptiMat V —современные высоковольтные аппараты. Церемонию запуска новой линии посетили не только представители руководства КЭАЗ, но и южнокорейские партнеры компании — специалисты производителя электротехники VITZRO EМ*. Они высоко оценили уровень и качество производственного процесса завода.

В данный момент консолидированная площадь производственных объектов завода составляет 90 тысяч квадратных метров, на которых трудятся около 2000 сотрудников. КЭАЗ является одним из немногих отечественных производителей электрооборудования, который управляет всем циклом создания продукта — от проектирования оборудования до его выпуска, испытаний и сервиса.

*Витцро Иэм

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