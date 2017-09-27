Путин заявил о важности производства высокотехнологичной продукции

ПУТИН: ВАЖНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЗДАННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
15:1927.09.2017
(обновлено: 15:29 27.09.2017)
111540
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Ключевые слова - развертывание производства! Потому что производство в России существенно деградировало за последние четверть века! Поэтому необходима прямо-таки реиндустриализация страны. Без этого - грош цена всем научным разработкам. Без реиндустриализация эти разработки никому не нужны. Кроме наших геополитических конкурентов. Срочно необходимы собственные предприятия где производство будет построено именно на этих самых уже набивших оскомину инновациях.
15:38
27.09.2017
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