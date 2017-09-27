Ивановская область будет участвовать в реструктуризации бюджетных кредитов

ИВАНОВО, 27 сен — РИА Новости. Федеральная программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов позволит Ивановской области сэкономить не менее 2,2 миллиарда рублей в 2018 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Льготный график погашения бюджетных кредитов для Ивановской области составлен на семь лет. Первые два года предстоит гасить по пять процентов от суммы кредитов, в 2020 году — до 10%, далее — до 20%. Об этом стало известно по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию, в работе которой принял участие губернатор региона Павел Коньков", — сказал собеседник агентства.

Сумма бюджетных кредитов в Ивановской области составляет 6,6 миллиарда рублей. В 2018 году необходимо погасить 2,5 миллиардов рублей, однако, участвуя в программе реструктуризации, регион выплатит порядка 350 миллионов рублей.

Коньков назвал выработанное правительственной комиссией решение в целом благоприятным для ивановского региона. "Таким образом, региональный бюджет будет располагать в следующем году дополнительными средствами в сумме около 2,2 миллиарда рублей. Средства будет направлены, в первую очередь, на решение ряда социальных вопросов", — привели в пресс-службе слова губернатора.

Кроме того, по словам Конькова, в следующем году регион получит дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1,9 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных регионами кредитов из федерального бюджета. По его словам, минимальный срок реструктуризации составит 7 лет, а регионы, которые в 2018-2019 годах покажут рост налоговой базы не ниже инфляции, смогут рассчитывать на больший срок — 12 лет. Все регионы после реструктуризации будут в 2018 и 2019 годах выплачивать по 5% долга; далее по умолчанию будут стоять выплаты в 10% в 2020 году и по 20% в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах, а для регионов, продемонстрировавших должные успехи, предусмотрен более плавный график — 5% в 2020 году, далее по 10% с 2021 года по 2028 год и снова 5% в 2029 году.

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