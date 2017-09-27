"Швабе": выставка в Волгограде позволит холдингу расширить торговлю в РФ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Участие холдинга "Швабе" во Всероссийской специализированной выставке "Турист. Охотник. Рыболов — 2017", которая будет проходить с 28 сентября по 1 октября в Волгограде, имеет для компании большое значение в плане развития торговой деятельности на территории России, заявил генеральный директор Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ, входит в "Швабе") Василий Морозов.

ВОМЗ продемонстрирует широкий ассортимент прицельной техники — оптические прицелы постоянной и переменной кратности, коллиматорные прицелы, прицелы ночного видения, а также другое оборудование.

"В Южном федеральном округе выставка является одной из крупнейших отраслевых экспозиционных площадок. Участие в выставке имеет для нас большое значение в плане развития торговой деятельности на территории России. В частности, на нашем стенде посетители смогут ознакомиться с различными видами прицелов ВОМЗ, в том числе с новыми моделями приборов. Все продукты имеют высокие технические характеристики, конкурентоспособную цену и будут особенно востребованы в этом регионе в ходе осенне-зимнего сезона охоты", — сказал Морозов, слова которого цитирует пресс-служба холдинга.

Выставка "Турист. Охотник. Рыболов" пройдет при поддержке комитета культуры, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие более ста организаций из разных регионов РФ.