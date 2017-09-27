Татарстан планирует довести товарооборот с "Лукойл" до 33 млрд рублей

КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан за последние 4 года нарастил поставки продукции компании "Лукойл" в пять раз, по итогам 2017 года товарооборот должен составить порядка 33 миллиардов рублей, заявил президент республики Рустам Минниханов.

В среду в Казани Минниханов и президент "Лукойла" Вагит Алекперов обсудили вопросы взаимодействия и подписали протокол к соглашению о сотрудничестве между республикой и нефтедобывающей компанией, действующему уже около 10 лет.

"Сегодня "Лукойл" — крупнейший потребитель продукции республиканских предприятий. За 4 года в 5 раз мы нарастили объемы поставок нашей продукции партнерам из "Лукойла". В этом году мы ожидаем, что эта цифра достигнет 33 миллиардов рублей", — сказал Минниханов журналистам.

По его словам, "Лукойл" является для Татарстана стратегическим партнером во многих вопросах. Для республики важны и успешная работа АО "РИТЭК" (дочерняя компания "Лукойла", добывает в Татарстане порядка 1 миллиона тонн нефти в год, на ее долю приходится 14% добычи малых компаний), и эффективное развитие розничного бизнеса "Лукойла".

Президент Татарстана напомнил, что между республикой и компанией действует соглашение о сотрудничестве, подписанное 10 лет назад. "Я считаю, нам надо создать рабочую группу, которая подготовит новый текст соглашения, исходя из тех задач и реалий, которые стоят перед компанией "Лукойл" и перед республикой, учитывая интересы и республики, и компании", — сказал он.

Минниханов подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждаются, находят полное понимание, и пожелал, чтобы и дальше в отношениях Татарстана и "Лукойла" была полная прозрачность и эффективность.

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