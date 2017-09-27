В МЭР заявили о возможном снижении цен в сентябре

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Инфляция в РФ в сентябре будет около нуля, возможна дефляция, тренд на низкую инфляцию сохраняется, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы видим, что сохраняется тенденция на довольно низкие темпы инфляции. У нас как раз наверное ближе к нижней границе будет, около нуля. Есть даже риск небольшой дефляции в сентябре, пока незначительный", — сказал Орешкин.

"Тренд на низкую инфляцию сохраняется", — добавил министр, отвечая на вопрос, ожидает ли министерство сохранения инфляции, близкой к нулю, в октябре.