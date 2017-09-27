Новый логистический центр даст Тюмени 350 рабочих мест

ТЮМЕНЬ, 27 сен — РИА Новости. Крупный логистический складской комплекс в Тюмени, открытие которого запланировано на осень этого года, даст 350 новых рабочих мест. Инвестор вложил в реализацию проекта около полутора миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Уже заключен договор с якорным арендатором, который разместит здесь распределительный центр, под него задействуют 26 тысяч квадратных метров. Он будет обеспечивать снабжение сети магазинов "Пятерочка" в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре", — сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, местные власти ведут системную работу по восстановлению позиций масштабного грузового хаба, который был у региона в советское время.

"Логистика — одна из серьезных точек роста региональной экономики. Тюменская область занимает выгодное географическое и транспортное расположение. От нас можно двигаться на север, запад и восток. Кроме того, рядом находится Казахстан. В регионе уже реализовано несколько крупных инвестпроектов в этой отрасли. За последние два года открывается третий логистический центр", — сказал глава региона.

В 2015 году в Тюменской области заработал логистический комплекс торговой сети "Магнит" площадью 50 000 квадратных метров с объемом инвестиций 2 миллиарда рублей. В июле начал действовать логистический комплекс компании "Катрен" площадью 6 тысяч квадратных метров с объемом инвестиций 500 миллионов рублей, комплекс обслуживает заявки аптечных учреждений.

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