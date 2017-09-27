Путин отметил потенциал Тамбовской области для роста благосостояния людей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тамбовской области с 80-летием со дня ее образования, отметил потенциал региона для повышения инвестиционной привлекательности и роста благосостояния людей, сообщается на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться именами выдающихся земляков, которые внесли большой созидательный вклад в укрепление нашего государства, развитие отечественной науки, культуры, литературы. Сегодня Тамбовская область обладает значительным потенциалом для повышения инвестиционной привлекательности, наращивания межрегиональных и международных связей, роста благосостояния людей", — говорится в телеграмме.

Российский президент подчеркнул, что в Тамбовской области создается современная промышленная, транспортная инфраструктура, работают исследовательские, образовательные, просветительские учреждения. Он также отметил, что регион славится развитым аграрным комплексом, традициями крестьянского труда, по-хозяйски рачительного отношения к земле.

"Важно, что вы бережно храните богатое историческое, творческое, духовное наследие своих отцов и дедов, уверенно смотрите в будущее, содействуете решению востребованных общенациональных задач", — добавил президент.

Он пожелал жителям Тамбовской области успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего.

К поздравлениям жителей региона присоединился премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив богатую историю и замечательные культурные традиции и назвав его житницей центральной части России.

"У Тамбовского края богатая история и замечательные культурные традиции… Тамбовская область – настоящая житница центральной части страны. Самый экологически чистый регион, входящий в число лидеров по производству продуктов для здорового питания. У вас реализуются крупные инвестиционные проекты, строятся индустриальные парки, создаются новые высокопроизводительные рабочие места", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев также отметил активное развитие туристско-рекреационных кластеров, подчеркнув, что в Тамбовской области есть что посмотреть – красивая природа, исторические города, музеи, храмы и монастыри, дворянские усадьбы.

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