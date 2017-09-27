ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один пояс, один путь"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Банк ВТБ признан лучшим региональным банком по финансовому сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в Центральной и Восточной Европе по версии издания Euromoney-Asiamoney New Silk Road Finance Award, сообщает пресс-служба банка.

Основными критериями выбора банка была оценка финансовых сервисов, включая расчеты в национальных валютах, торговое финансирование, конверсионные операции, инвестиционно-банковские услуге и инфраструктурные инвестиции. Во всех этих направлениях ВТБ был признан лидером по продвижению и реализации потенциала инициативы "Один пояс, один путь" в регионе Центральной и Восточной Европы.

"Мы активно развиваем сотрудничество с крупнейшими банками Китая и других стран по географии "Пояса и пути" и достигли значительных результатов по развитию межбанковского взаимодействия, что является основой для реализации крупных проектов. Для ВТБ стратегическое партнерство с финансовыми институтами стран Азии имеет ключевое значение и позволяет постоянно расширять продуктовую линейку банковских услуг для наших клиентов", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Герберта Мооса.

Как отметили в пресс-службе, присуждение награды ВТБ подтверждает его лидирующие позиции на азиатском направлении среди российских банков. "ВТБ играет ключевую роль в построении межбанковской инфраструктуры в партнерстве с крупнейшими банками КНР и других стран азиатского региона и предоставляет полное финансовое сопровождение российского участия в проектах инициативы "Пояса и пути", — говорится в пресс-релизе.