Дюмин: реструктуризация кредитов регионам позволит решать социальные задачи

ТУЛА, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил рассмотреть возможность реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, подлежащих оплате в 2017 году, что позволит решать в регионах важные социальные задачи, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

По словам собеседника агентства, во вторник глава региона принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, в рамках которого обсуждались условия реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. О запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет ранее на заседании Государственного совета в Ульяновске сообщил президент Владимир Путин.

Планируется, что в рамках реструктуризации объем погашения субъектами кредитов в 2018-2019 годах будет составлять не более 5% от суммы основного долга, в 2020 году — до 10%, а в последующие годы — до 20%. В результате снизится нагрузка на региональные бюджеты.

Дюмин отметил, что предложенный механизм позволит высвободить существенные средства для решения важных задач социального характера. "Вместе с тем, важно предусмотреть для регионов возможность реструктуризации долговых обязательств, подлежащих оплате в этом году. Либо — их замещения новыми бюджетными кредитами. Это позволит сохранить социальную стабильность", — отметил губернатор Тульской области.

Участники заседания отмечали, что субъектам федерации необходимо наращивать собственный экономический потенциал и переставать развиваться за счёт дотаций, выделяемых из федерального бюджета.

"В Тульской области по итогам 2016 года прирост собственных доходов в бюджет составил 4,99 миллиарда рублей, или 8,6% к 2015 году. По консолидированному бюджету прирост составил 5,641 миллиарда рублей, или 9,2% к 2015 году. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тульской области на 2017 год запланированы на 1,593 миллиарда рублей, или на 3,1% выше фактических поступлений 2016 года. По консолидированному бюджету области — на 2,257 миллиарда рублей, или на 3,4% к 2016 году", — цитируют в правительстве губернатора.

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