МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая ранее прекратила выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем, просит госгарантии для вывоза пассажиров на сумму 800-840 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству перевозчика.

Ранее ряд российских авиакомпаний согласились помочь с вывозом пассажиров "ВИМ-Авиа".

"В настоящий момент возвращение порядка 16 тысяч туристов возможно только силами воздушного флота "ВИМ-Авиа". У указанных семи российских авиакомпаний дефицит провозных мощностей на нужных направлениях", — рассказал источник.

"Оплата авиационного керосина может быть организована с помощью госгарантий. Сроки вывоза — две недели, стоимость — 800-840 миллионов рублей", — добавил он.

По мнению источника, для нормализации ситуации необходим выпуск трех бортов авиакомпании из Антальи и запуск пяти-шести самолетов из имеющихся в распоряжении "ВИМ-Авиа". Ранее сообщалось, что вылет нескольких рейсов авиакомпании из Антальи в ряд российских городов задерживается. В частности, по состоянию на утро среды рейс из Антальи в Челябинск, задержанный более чем на сутки, так и не прилетел.