МЭР ожидает положительное развитие российской экономики в ближайшее время

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минэкономразвития ожидает сохранения положительных трендов в экономике РФ в ближайшие кварталы, заявил глава министерства экономического развития Максим Орешкин, выступая в среду в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

"В ближайшие кварталы мы ожидаем сохранения положительного тренда экономической активности. С чем я это связываю? Первое — это, конечно, динамика кредитной активности", — сказал Орешкин.

Он напомнил, что по итогам первого квартала рост ВВП РФ составит 0,5%, по итогам второго — 2,5%.