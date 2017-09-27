Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.31 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,66% — до 58,3 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,77%, до 52,28 доллара за баррель.

Согласно отчету API, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 761 тысячу баррелей. При этом аналитики ожидали роста на 3,4 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать заявления премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о возможном прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с прошедшим там референдумом о независимости, объяснив это заботой о национальной безопасности Турции. Затем это же подтвердил турецкий лидер — Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, Ирак также призвал зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономного Иракского Курдистана.

Теперь трейдеры ждут публикации позднее в среду официальных данных о запасах нефти в США от министерства энергетики страны. По прогнозам экспертов, этот показатель за неделю, завершившуюся 22 сентября, увеличился на 3,422 миллиона баррелей, или на 0,72%, до 476,222 миллиона баррелей.

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