Рейсы "ВИМ-Авиа" будут совершаться по расписанию на следующей неделе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" держит под контролем ситуацию с авиакомпанией "ВИМ- Авиа", на следующей неделе ее рейсы будут совершаться по расписанию, заявил журналистам глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

"Фракция "Единая Россия" держит этот вопрос под контролем. Создана рабочая группа, которую возглавляет министр транспорта Максим Соколов, куда входят все компании, которые способны оказать помощь. Хочу сказать, что на следующей неделе — вторник-среда — этот вопрос будет решен полностью, рейсы станут в режиме расписания", — сказал Москвичев.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".