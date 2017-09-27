Рейсы "ВИМ-Авиа" будут совершаться по расписанию на следующей неделе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Фракция "Единая Россия" держит под контролем ситуацию с авиакомпанией "ВИМ- Авиа", на следующей неделе ее рейсы будут совершаться по расписанию, заявил журналистам глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпания пока продолжает осуществлять. Вопрос с перевозкой ее пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, принято решение о переводе рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".