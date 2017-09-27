Медведев заявил о важности заботы об экологии при разработке месторождений

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников международной конференции "Нефть и газ Сахалина", отметив, что необходимо сводить к минимуму риски для окружающей среды при разработке месторождений региона и продолжать инвестировать в зеленые технологии и новые, более рациональные способы добычи углеводородов.

Приветственная телеграмма размещена в среду на сайте кабмина.

"Нынешний год – особенный для нашей страны, он объявлен Годом экологии. Это и определило повестку конференции. В центре внимания будут вопросы экологической безопасности. Они актуальны как для России, так и для всего мира. Поэтому в обсуждении примут участие авторитетные учёные и эксперты, топ-менеджеры и ведущие специалисты крупнейших компаний, которые поделятся своим опытом, идеями и интересными проектами в этой сфере", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что ситуация с охраной природных ресурсов с каждым годом становится всё более сложной, а экологические проблемы – глобальнее.

"И важно, что это понимают сахалинские газовики и нефтяники, которые направляют серьёзные инвестиции в разработку зелёных технологий и новых, более рациональных способов добычи углеводородов. А также – в совершенствование энергетической инфраструктуры. Нужно и дальше делать всё для того, чтобы свести к минимуму риски негативного воздействия на окружающую среду, ведь от этого зависит здоровье миллионов людей", — отметил премьер.

"Уверен, вы сформулируете конкретные предложения по решению этих важнейших задач, которые стоят не только перед нефтегазовой отраслью, но и всей экономикой страны. А сама конференция будет способствовать укреплению международного взаимодействия. Поможет нам объединить усилия с зарубежными коллегами и вместе выработать единые подходы в области экологии", — добавил Медведев.