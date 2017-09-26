Банк России выявил признаки вывода активов из Татагропромбанка

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Временная администрация, назначенная ЦБ РФ, обнаружила признаки вывода активов путем кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью из татарского Татагропромбанка, лишившегося ранее лицензии, сообщает Банк России.

"Временная администрация… установила, что руководством и собственниками Татагропромбанка проводились операции по выводу ликвидных активов путем кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью, в том числе контролируемых сотрудниками банка, с последующим направлением кредитных средств на предоставление займов третьим лицам и аффилированной банку компании", — говорится в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов Татагропромбанка не превышает 953,9 миллиона рублей при величине обязательств перед кредиторами 1,681 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами — 1,663 миллиарда рублей.

Арбитражный суд республики Татарстан 22 мая принял решение о признании банка банкротом, напоминается в сообщении. Агентство по страхованию вкладов утверждено конкурсным управляющим.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой капитала. По данным регулятора, банк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Кроме того, Татагропромбанк не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации преступных доходов при представлении информации в уполномоченный орган.