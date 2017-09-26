Банк России выявил признаки вывода активов из Татагропромбанка

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Временная администрация, назначенная ЦБ РФ, обнаружила признаки вывода активов путем кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью из татарского Татагропромбанка, лишившегося ранее лицензии, сообщает Банк России.
"Временная администрация… установила, что руководством и собственниками Татагропромбанка проводились операции по выводу ликвидных активов путем кредитования организаций с сомнительной платежеспособностью, в том числе контролируемых сотрудниками банка, с последующим направлением кредитных средств на предоставление займов третьим лицам и аффилированной банку компании", — говорится в сообщении.
Арбитражный суд республики Татарстан 22 мая принял решение о признании банка банкротом, напоминается в сообщении. Агентство по страхованию вкладов утверждено конкурсным управляющим.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.