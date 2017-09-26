Около 3% мировых запасов нефти сосредоточено в Курдистане, сообщили в Fitch

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Иракском Курдистане сосредоточено порядка 50 миллиардов баррелей нефти или 3% мировых запасов нефти, сообщил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

"Доказанные запасы нефти в Курдистане довольно значительны – по разным оценкам, около 50 миллиардов баррелей. Это около трети всех запасов в Ираке, или 3% мировых запасов", — сказал он.

Ранее во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости. Референдум состоялся в понедельник. По итогам подсчета 9% бюллетеней, более 93% участников высказались за независимость региона. Официальные итоги будут оглашены в четверг.

Маринченко отметил, что на данный момент добыча региона составляет порядка 600 тысяч баррелей в сутки.

"У региона есть большой потенциал наращивания добычи – сегодня Курдистан добывает около 600 тысяч баррелей в сутки, и добыча, теоретически, может вырасти в несколько раз, если решиться проблема с безопасностью, каналами экспорта и недостатком инвестиций. Однако учитывая сложную политическую обстановку в регионе, вряд ли в ближайшем будущем это решаемая задача", — объяснил Маринченко.