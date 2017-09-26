ФАС отложила рассмотрение дела против "Мегафона" о ценах в роуминге

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила на конец октября рассмотрение дела против "Мегафона" по ценам в национальном роуминге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Ранее во вторник служба уже сообщила об отложении аналогичного дела против "Вымпелкома" на последнюю декаду октября в связи с необходимость получения дополнительных доказательств.

"По "Мегафону" рассмотрение также перенесли предварительно на последнюю декаду октября", — сказал представитель ФАС.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Ранее ФАС возбудила дела против "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. Рассмотрение дел других операторов "четверки" (МТС и "Теле 2") состоится 28 и 29 сентября.

Также ФАС в августе предписала этим операторам до 15 декабря исполнить предупреждение службы из-за необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену. В понедельник глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что диалог ФАС с операторами "большой четверки" об отмене роуминга в России идет конструктивно и продолжится в ближайшие месяцы.