Медведев встретился с главой Total

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник встретился с главой компании Total Патриком Пуянне.

Председатель российского правительства принял руководителя французской компании в своей подмосковной резиденции.

"С учётом того, что в этот раз вы привезли с собой большую группу аналитиков, специалистов, которые интересуются нашей страной, ее экономическим развитием, особенно в период, когда много всяких разных разговоров и споров на эту тему — это особенно ценно", — обратился Медведев к Пуянне.

Он отметил, что у представителей компании Total большая бизнес-программа в России. "Я знаю, что завтра на Ямал собираетесь вы лететь, да? Это тоже очень крупный серьёзный проект, многомиллиардный, который, уверен, завершится полным успехом", — подчеркнул российский премьер.

В свою очередь Пуянне отметил, что приехал в Россию вместе с основными акционерами, инвестирующими в российские проекты.

"Мы инвестируем в Россию, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы посмотреть и знать, куда мы вкладываем свои деньги. Я решил, возможно, я рискую, но, поскольку я серьёзно инвестирую в Россию, я решил привезти сюда большую группу специалистов, пообщаться с властями, посмотреть на объекты", — рассказал руководитель компании.

Он отметил, что во вторник утром встретился с министром энергетики Александром Новаком и вице-премьером Аркадием Дворковичем. По словам Пуянне, эти встречи для акционеров являются доказательством того, что инвестиции в Россию являются важным делом. "Я хочу им показать, что очень хорошо и очень прибыльно инвестировать в Ямал", — добавил он.

Пуянне также сообщил, что в среду отправляется на Ямал вместе с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном. "Это очень впечатляющий объект. Самый необыкновенный объект, который мы строим в мире. Я хочу, чтобы наши профессионалы, наши специалисты посмотрели своими глазами на масштаб стройки", — сказал глава компании.

Проект "Ямал СПГ" общей мощностью в 16,5 миллиона тонн в год реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Планируется построить три линии. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).