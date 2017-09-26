Джек Ма выступит перед участниками форума "Открытые инновации" в "Сколково"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма выступит перед участниками форума "Открытые инновации" 17 октября в "Сколково", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Московский международный форум инновационного развития пройдет с 16 по 18 октября в технопарке "Сколково". Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи, создаются возможности для неформального общения.

"Джек Ма выступит перед участниками "Открытых инноваций" 17 октября, во второй день форума — StateTech, посвященный цифровизации государственного сектора и вызовам, с которыми столкнутся правительства из-за внедрения новых принципов функционирования государственных институтов", — сообщают организаторы.

При этом они не раскрывают детали выступления предпринимателя, но глава Alibaba Group примет участие в пленарном заседании с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Официальным информационным агентством форума "Открытые инновации" выступит МИА "Россия сегодня".