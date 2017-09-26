На ярмарке FINFAIR посетителей научат управлять личными финансами

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ярмарка финансовых и биржевых услуг FINFAIR, цель которой — рассказать всем желающим о финансовом рынке и его продуктах, о сбережениях и инвестициях, пройдет 30 сентября — 1 октября в Музее Москвы на Зубовском бульваре, сообщает организатор — Московская биржа.

"На площадке ярмарки представители ведущих финансовых институтов России проведут семинары и мастер-классы. Гости смогут получить практические советы по управлению личными финансами и пенсионными накоплениями, формированию семейного бюджета. Посетителям расскажут о трендах экономического рынка, особенностях налогообложения и раскроют секреты криптовалют", — говорится в сообщении.

В числе выступающих ожидаются Алексей Кудрин, Андрей Шаронов, Леонид Парфенов, Михаил Лабковский и Вадим Мошкович, которые поделятся практическими советами по грамотному инвестированию.

Во дворе музея будет организована детская зона с обучающими играми и мастер-классами для детей старше 8 лет и эко-зона с фудкортом. Также планируются дополнительные развлечения, фотозоны и арт-объекты от партнеров ярмарки.

Вход для посетителей свободный по предварительной регистрации на сайте ярмарки. Мероприятие, посвященное 25-летию Московской биржи, проводится при поддержке Банка России.