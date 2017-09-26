Банк "Зенит" не планирует финансировать "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банк "Зенит" опроверг информацию о планах по кредитованию авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая ранее из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы, сообщила пресс-служба банка.
"Опубликованная в ряде СМИ информация о том, что банк "Зенит" планирует предоставить финансирование авиакомпании "ВИМ-Авиа", не соответствует действительности", — сказано в релизе.
Правительство Татарстана сообщило в свою очередь, что также не имеет отношения к обязательствам авиакомпании и не давала согласия на финансирование рейсов авиаперевозчика.
А глава Минтранса РФ Максим Соколов во вторник сказал, что господдержка "ВИМ-Авиа" в нынешней ситуации бессмысленна.