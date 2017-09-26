Банк "Зенит" не планирует финансировать "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банк "Зенит" опроверг информацию о планах по кредитованию авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая ранее из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы, сообщила пресс-служба банка.

В минувшие выходные в СМИ появилась информация со ссылкой на осведомленные источники, что компания "Татнефть", правительство Татарстана и банк "Зенит" согласились профинансировать рейсы авиакомпании, выполняемые до полудня понедельника.

"Опубликованная в ряде СМИ информация о том, что банк "Зенит" планирует предоставить финансирование авиакомпании "ВИМ-Авиа", не соответствует действительности", — сказано в релизе.

Правительство Татарстана сообщило в свою очередь, что также не имеет отношения к обязательствам авиакомпании и не давала согласия на финансирование рейсов авиаперевозчика.

Массовые и длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

А глава Минтранса РФ Максим Соколов во вторник сказал, что господдержка "ВИМ-Авиа" в нынешней ситуации бессмысленна.