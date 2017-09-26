Рост ВВП России за январь-август составил 1,7%, заявили в Минэкономразвития

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Экономический рост в РФ за восемь месяцев 2017 года составил 1,7%, в августе он ускорился до 2,3% в годовом выражении, говорится в "Картине экономики в августе", подготовленной Минэкономразвития.

"После краткосрочного замедления в июле темпы роста ВВП в августе вновь вышли на уровень, превышающий 2%. По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе увеличился до 2,3% год к году по сравнению с 1,8% год у году в июле,… рост ВВП за 8 месяцев составил 1,7% год к году", — говорится в сообщении.

Месяц назад министерство оценивало рост ВВП за июль в годовом выражении в 1,5%. Таким образом, этот показатель также был улучшен.

Основной вклад в ускорение роста в августе внесли сельское хозяйство и промышленность, отмечают в министерстве. "Благодаря активизации хода уборочной кампании, а также росту урожайности показатели сбора урожая сократили отставание от уровней прошлого года, а по отдельным сельскохозяйственным культурам превысили их", — указывают авторы доклада.

В результате вклад сельского хозяйства в годовые темпы роста ВВП в августе увеличился до 0,4 процентного пункта по сравнению с минус 0,1 процентного пункта в июле. "Улучшение ситуации наблюдалось и в промышленности. Существенный вклад в рост ВВП продолжало вносить восстановление активности в неторгуемых секторах – строительстве, оптовой и розничной торговле, транспорте", — добавили в Минэкономразвития.

Уточненный прогноз министерства по росту ВВП на 2017 год составляет 2,1%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что во втором полугодии экономический рост превысит 2% в годовом выражении. По итогам первого полугодия рост ВВП составил 1,5%, данные за январь-июль обнародованы не были.