Минэнерго изучит риски для проектов российских компаний в Курдистане

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ изучит риски для российских компаний, связанные с заявлением президента Турции о прекращении транзита нефти из Иракского Курдистана, при этом реализация проекта "Газпром нефти" в Курдистане должна продолжатся, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы изучим этот вопрос", — сказал Новак, говоря о рисках из-за заявлений Эрдогана.
Министр также напомнил, что "Газпром нефть" реализует проект в Иракском Курдистане. "Это давние взаимоотношения, которые были со всеми заинтересованными сторонами согласованы, поэтому проект должен продолжать реализовываться", — отметил он.
Летом 2012 года "Газпром нефть" вошла еще в два проекта на территории Ирака. Компания подписала с Региональным правительством Курдистана соглашения о разделе продукции (СРП) в отношении блоков Garmian и Shakal, расположенных на юго-западе Курдистана. В феврале 2013 года было подписано СРП на еще один блок — Halabja.