Минэнерго изучит риски для проектов российских компаний в Курдистане

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

ГОРКИ, 26 сен — РИА Новости. Минэнерго РФ изучит риски для российских компаний, связанные с заявлением президента Турции о прекращении транзита нефти из Иракского Курдистана, при этом реализация проекта "Газпром нефти" в Курдистане должна продолжатся, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Ранее во вторник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о независимости. Референдум состоялся в понедельник. По итогам подсчета 9% бюллетеней, более 93% участников высказались за независимость региона. Официальные итоги будут оглашены в четверг.

"Мы изучим этот вопрос", — сказал Новак, говоря о рисках из-за заявлений Эрдогана.

Министр также напомнил, что "Газпром нефть" реализует проект в Иракском Курдистане. "Это давние взаимоотношения, которые были со всеми заинтересованными сторонами согласованы, поэтому проект должен продолжать реализовываться", — отметил он.

Летом 2012 года "Газпром нефть" вошла еще в два проекта на территории Ирака. Компания подписала с Региональным правительством Курдистана соглашения о разделе продукции (СРП) в отношении блоков Garmian и Shakal, расположенных на юго-западе Курдистана. В феврале 2013 года было подписано СРП на еще один блок — Halabja.