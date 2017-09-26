В Адыгее за 3 года хотят реализовать 20 инвестпроектов на 27,8 млрд рублей

МАЙКОП, 26 сен — РИА Новости. В Адыгее за три года планируется завершить реализацию 20 инвестпроектов на общую сумму 27,8 миллиарда рублей, увеличив объем инвестиций на 6,7%; об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Разработчиком прогноза выступило министерство экономического развития и торговли Адыгеи. На его основе будет разрабатываться бюджет республики.

Как отметили в пресс-службе, разработаны два варианта прогноза: базовый и целевой. "Они отличаются оценкой ключевых показателей — от более скептической до умеренно оптимистической. Именно целевой (оптимистический) вариант рассмаривается как основной для формирования проекта республиканского бюджета", — говорится в сообщении.

В целом прогноз предполагает сохранение роста по основным направлениям экономического и социального развития, а также активную государственную политику, улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и повышение эффективности расходов регионального бюджета.

Прирост валового регионального продукта по Адыгее ежегодно прогнозируется на уровне 2%, рост промышленности на протяжении всего трёхлетнего периода в среднем на 4%. Заметное увеличение прогнозируется по производству риса, хлеба и хлебобулочных изделий, комбикормов, сыра и сырных продуктов, муки, спредов, растительного нерафинированного масла, ящиков из картона, плодоовощных консервов.

"От нашей усиленной работы зависит воплощение в жизнь намеченных планов. Однако нужно, чтобы они были реальными и выполнимыми. Очень важно обеспечить поступательный рост экономики, что создаст условия для улучшения благосостояния жителей республики и выполнения всех социальных обязательств. При реализации планов эта задача должна стать одной из основных", — цитирует пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова.

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