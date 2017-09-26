Коллекторы надеются на скорое внедрение биометрических технологий

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Применение технологий с использованием биометрических данных, в частности голосовой верификации, могло бы помочь коллекторам работать более эффективно, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

"С помощью голосовой верификации можно было бы идентифицировать заемщика. Об этом говорят уже банки вовсю – именно верификация заемщика как клиента. Если у человека запишут во время оформления кредита образец голоса или какую-то другую биометрику, на стадии взыскания с помощью такой системы можно будет убедиться, что вы говорите с должником", — сказал Морозов.

"Это страшновато, с глобальной точки зрения. Никакой частной жизни – она и сейчас все меньше и меньше становится. Большой брат всегда за нами следит. Но вскоре мы с вами станем свидетелями внедрения биометрии в нашу жизнь", — добавил первый вице-президент НАПКА.

Голосовая верификация – не единственное новшество, которое коллекторы стремятся внедрить в свою деятельность. По словам Морозова, отрасль переживает не только технологический "ренессанс", но и стремится адаптироваться на рынке, а также ищет пути дальнейшего качественного развития.

К саморегулированию готов!

Институт саморегулирования крайне необходим отрасли взыскания, и коллекторы готовы к добровольному его введению, заявил Морозов.

"Мы думаем, что институт саморегулирования в отрасли взыскания имеет право на существование. Мы пока готовимся к добровольному саморегулированию и будем лоббировать внесение поправок об обязательном саморегулировании", — считает представитель НАПКА.

Морозов объяснил это тем, что в нынешнем законодательстве существует большое количество "серых" зон, которые не учтены в законе. "Нам кажется, введение института саморегулирования в отрасли правильным. Ведь нельзя все уложить в закон", — отметил он.

Справедливое взыскание

Отрасли нужно найти баланс интересов коллекторов и должников, который должен отражаться как в законодательстве, так и в процессе взыскания, уверен вице-президент НАПКА.

"В России одно из самых жестких законодательств по отношению к кредиторам и взыскателям. Думаю, что мы будем пытаться как-то сместить баланс интересов, уравновесить его. Надо думать, как поступать с недобросовестными заемщиками, которые вместо поиска решения в сложной финансовой ситуации пытаются увильнуть от проблемы, затянуть вопрос", — заявил представитель коллекторской ассоциации.

Рано или поздно, считает вице-президент НАПКА, у коллекторов должна появиться возможность уточнять актуальные контактные данные должников: это сэкономит силы и время коллекторам, а должникам – нервы.

"У профессиональной, регулируемой государством и саморегулируемой ассоциацией отрасли рано или поздно появится возможность уточнять актуальные контактные данные. Я могу представить, каково человеку, когда ему звонят и начинают требовать с него несуществующий долг", — сказал Морозов, добавив, что это также поможет взыскателям определять должников более эффективно.

Мировая практика могла бы подсказать альтернативные решения некоторых проблем на российском рынке взыскания, отметил Морозов. "Например, во Франции человек наряжается в костюм петуха и сопровождает должника по улицам. Вроде разговора о долге нет, но все вокруг понимают, что человек не заплатил по счетам. Это экзотика, но, тем не менее, работает", — говорит эксперт.

Большие планы

Одним из перспективных направлений развития сферы взыскания, по мнению первого вице-президента НАПКА, является взыскание долгов ЖКХ.

"Сейчас в рамках закона есть оговорка, что долги ЖКХ под него не попадают. Таким образом, огромная "дыра" – хотели как лучше, но получается, что отрасль взыскания коммунальных долгов не регулируется, то есть задолженность по коммунальным услугам взыскивается вне рамок этого закона", — сказал Морозов, добавив, что непрозрачность тарифов и определенная социальная напряженность вокруг долгов ЖКХ являются основными барьерами для урегулирования этого вопроса.

"Может быть, это и правильно. Посмотрят, увидят, что собирать долги можно цивилизованно, — можно будет вернуться обратно к этому разговору", — уверен представитель ассоциации коллекторов, добавив, что государственная информационная система (ГИС ЖКХ) поможет вынести работу по долгам ЖКХ на профессиональный рынок.

Долгосрочные планы коллекторов также включают вынесение на рассмотрение вопроса о частных судебных приставах. "Много говорили, что судебные приставы перегружены. С точки зрения экономической эффективности они чаще занимаются большими долгами. Частная отрасль могла бы помочь государственной службе с маленькими стандартными суммами. Мы знаем, что этот опыт уже изучается регулятором", — отметил представитель ассоциации коллекторов, добавив, что примеры такой работы есть в Европе, США и Казахстане.

В случае успешной реализации этих инициатив, коллекторы могли бы заняться сбором небольших стандартных задолженностей перед государством, в том числе налогов и штрафов, считает Морозов. "Такой опыт в мире есть. Конечно, сначала следует восстановить доверие между всеми участниками этой системы. Но мы четко видим, что это возможно", — заявил он.

"Приятно осознавать, что Россия в такой чувствительной сфере как взыскание просроченной задолженности становится все более цивилизованным рынком", — заключил Морозов.