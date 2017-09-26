ЦБ намерен за два года подготовить к продаже Бинбанк и "ФК Открытие"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банк России рассчитывает за два года подготовить санируемые через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банки к продаже, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

В настоящее время ЦБ занимается оздоровление через фонд Бинбанка и "ФК Открытие".

"По завершению двух лет мы ставим себе задачу сделать так, чтобы банки были готовы к продаже", — сказал он в ходе конференции международного рейтингового агентства Fitch.

"Продажа банков зависит не только от готовности актива к продаже, но и от готовности рынка купить. Мы предложим эти активы к покупке, а дальше будем смотреть, есть ли покупатели. Все будет зависеть от того, насколько наш финансовый рынок будет готов принять такие активы", — добавил он.

По словам зампреда ЦБ, регулятор предлагает продавать банки после санации через ФКБС нескольким акционерам. "Не обязательно, чтобы это был один акционер, мы бы предложили более распыленную структуру собственности", — отметил Поздышев.