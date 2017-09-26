ЦБ намерен за два года подготовить к продаже Бинбанк и "ФК Открытие"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банк России рассчитывает за два года подготовить санируемые через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банки к продаже, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
В настоящее время ЦБ занимается оздоровление через фонд Бинбанка и "ФК Открытие".
"По завершению двух лет мы ставим себе задачу сделать так, чтобы банки были готовы к продаже", — сказал он в ходе конференции международного рейтингового агентства Fitch.
По словам зампреда ЦБ, регулятор предлагает продавать банки после санации через ФКБС нескольким акционерам. "Не обязательно, чтобы это был один акционер, мы бы предложили более распыленную структуру собственности", — отметил Поздышев.