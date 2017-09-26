Самолет МС-21 будет представлен на международной арене в 2018 году

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новейший российский пассажирский самолет МС-21 может быть представлен на международной арене в 2018 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Он уже представлен на всех этапах. Думаю, что либо начало следующего года… какие у нас там выставки будут международные… Думаю, что вряд ли (на выставке в Дубае в ноябре текущего года — ред.), я бы пожертвовал выставкой, но не стал бы жертвовать циклом испытаний", — сказал он.

В следующем году планируется несколько крупных международных авиавыставок, в которых по традиции участвуют и российские компании. Одна из первых — Singapore Airshow 2018 — пройдет c 6 по 11 февраля в Сингапуре.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".