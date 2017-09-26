Титов предлагает распространить тюменский опыт привлечения инвестиций

ТЮМЕНЬ, 26 сен — РИА Новости. Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций и комплексной господдержке бизнеса актуален для всей страны, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов на Дне знаний для предпринимателей в Тюмени.

"В последние годы, когда основные экономические показатели во всей стране сокращались, Тюмень росла. Это касается и валового внутреннего продукта, объема инвестиций, индекса промышленного производства. Если подобные решения будут приняты на уровне всей страны, это будет стратегия роста для России", — отметил бизнес-омбудсмен.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, региональные власти придерживаются комплексного подхода в сфере поддержки предпринимательства, который включает не только финансовые, но и административные меры.

"Нельзя отделять административные инструменты господдержки от финансовых. Если мы даем деньги предпринимателю, в котором не уверены, инвестпроект которого грамотно не сопроводили, то он может этими деньгами распорядиться неэффективно. Наша задача всегда предоставлять комплексную поддержку, именно так мы работаем с каждым инвестиционным проектом", — сказал глава региона.

На форуме также обсуждались вопросы повышения производительности труда и создания новых рабочих мест. По словам главы региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта "Честная и эффективная экономика" Мурата Нурпеисова, при создании высокопроизводительных рабочих мест необходимо обеспечивать социально-экономическое развитие в целом.

"Майские указы президента носят системный характер, и нельзя делать акцент только на один критерий, например, создание рабочих мест. Важно смотреть в целом по экономике, обеспечивать рост заработных плат, повышать социальный уровень. Задача ОНФ следить за этим балансом и не допускать перекосов", — отметил эксперт ОНФ.

Пятый федеральный бизнес-форум "Дни знаний для предпринимателей" проходит в тюменском технопарке 26-27 сентября. Эксперты федерального уровня и лидеры российского бизнеса на восьми тематических площадках рассмотрят самые современные тренды и решения в области менеджмента, маркетинга и продаж, финансов, лидерства, отношений с государством с учетом особенностей малого и среднего бизнеса Тюменской области.

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