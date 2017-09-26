Песков переадресовал в правительство вопрос о помощи "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вопрос о помощи авиакомпании "ВИМ-Авиа" должен решаться в правительстве, а не на уровне Кремля, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это все-таки не вопрос Кремля, это вопрос к правительству скорее, к соответствующим ведомствам, поэтому я рекомендую вам обращаться туда", — сказал Песков, отвечая на вопрос, должно ли государство помогать проблемным авиакомпаниям так, как помогает обанкротившимся банкам.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".