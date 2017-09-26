В Кремле считают преждевременным обсуждение судьбы "Северного потока"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным обсуждать будущее "Северного потока-2" до формирования нового правительства Германии.

Выборы в бундестаг прошли в Германии в воскресенье. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Шульцем получает 20,5% (153 места), это худший результат в истории. Ни одна из партий не набрала более 50%, необходимых для самостоятельного формирования правительства, предстоят переговоры о коалиции. СДПГ уже заявила, что уходит в оппозицию.

"Подождите, еще не сформировано правительство, когда оно будет сформировано, тогда о чем-то можно говорить", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля обеспокоенность по поводу проекта "Северный поток-2" в связи со сменой конфигурации в бундестаге.

"Пока никаких заявлений на этот счет никто не делал", — сказал пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос, означает ли это, что преждевременно очерчивать круг вопросов, по которым могут возникнуть противоречия, он сказал: "Конечно, нет правительства еще в Германии".

Проект газопровода "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Еврокомиссия негативно относится к проекту газопровода.