Путин обсудит с правительством основные параметры бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду обсудит основные параметры федерального бюджета на ближайшие три года, а также реализацию комплекса мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Будет разговор об основных параметрах федерального бюджета на 2018-19-20 годы, также будут вопросы, связанные с реализацией комплекса мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионах России", — сообщил Песков журналистам во вторник.