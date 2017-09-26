Минтранс расширил временное "окно" для установки второй арки моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Временное "окно" для установки автодорожной арки строящегося моста через Керченский пролив расширено до 5 ноября, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в конце сентября — начале октября.

Операция по установке железнодорожного арочного пролета весом более 6 тысяч тонн моста через Керченский пролив прошла с 27 по 29 августа.

"Сложнейшая и уникальная морская операция по установке арок Крымского моста зависит от множества факторов – в первую очередь, погодных условий. Так, при погрузке арки на плавсистему скорость ветра не должна превышать 5 м/с; при транспортировке – до 10 м/с. Решение о начале морской операции будет приниматься по фактической погоде", — говорится в сообщении.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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